Сафронов сделал шокирующее признание о своем страшном недуге: «Папа позвонил. Он так плакал»

Лидия Мартынова

Ресурс «СтарХит» сообщает, что известный всем иллюзионист Сергей Сафронов, долгие годы занимающий пост ведущего программы «Битва экстрасенсов», признался в том, что страдает от серьезной болезни. Сам он узнал об этом лишь несколько месяцев назад, но решил, что рассказывать поклонникам о происходящем в жизни пока не будет. Сейчас фокусник нашел в себе силы откровенно поговорить о неприятном известии и подробно описал проблему в шоу «Секрет на миллион». Уточняем, что выпуск с ним пока не вышел. Релиз состоится в эту субботу в 13:00. На данный момент известны лишь короткие вырезки из интервью Сергея.

«Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали», — цитирует его вышеупомянутый ресурс.

Знаменитость отмечает, что больше всего ужаснулись близкие. Один из братьев признается, что отец, услышав о диагнозе иллюзиониста, даже заплакал: «Помню, как папа позвонил. Он так плакал».

Зрители «Битвы экстрасенсов» полагают, что Сафронов мог заболеть из-за большого количества стрессов, свалившегося на него в рамках нашумевшей программы: громкий конфликт с Алиной Вердиш, обвинения во взяточничестве и постыдное увольнение с шоу.

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