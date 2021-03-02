Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Анастасия Иванова

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не намерен баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.

Ранее в понедельник суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке", которое восходит к 2014 году. Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.