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Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не намерен баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.

Ранее в понедельник суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке", которое восходит к 2014 году. Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

В мире

По материалам: ria.ru
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