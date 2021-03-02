Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Саркози получил реальный срок за коррупцию и торговлю влиянием

Саркози получил реальный срок за коррупцию и торговлю влиянием

Суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Национальная прокуратура в прошлом году просила для экс-президента Франции четыре года лишения свободы, но по итогам заседания он получил три года тюрьмы, один из которых реальный, а два условные.

Аналогичные сроки получили и проходившие по делу двое других подсудимых — бывший адвокат виновного Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер. Они были осуждены за разглашение профессиональной тайны.

Саркози стал первым экс-главой государства, получившим реальный тюремный срок. Рассмотрение так называемого дела о прослушке проходило с конца ноября по начало декабря 2020 года. Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения и заявлял, что никогда не совершал коррупционных деяний и не пользовался своим служебным положением в корыстных целях.

Ранее NEWSTES писал, что Франция расследует передачу Саркози 3 млн евро из России.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России задумались о повышении ставок экологического сбора
В России задумались о повышении ставок экологического сбора
Мерьем Узерли приезжает в Москву
Мерьем Узерли приезжает в Москву
Романтический завтрак с лепестками роз и полет на вертолете. Сюрпризы Прилучного для Карпович
Романтический завтрак с лепестками роз и полет на вертолете. Сюрпризы
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Российский школьник прожил неделю без телефона и покончил с собой
Российский школьник прожил неделю без телефона и покончил с собой
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии
СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
В Аргентине оценили результаты применения «Спутника V»
В Аргентине оценили результаты применения «Спутника V»
ФБР ответило на просьбу компании Пригожина о вознаграждении
ФБР ответило на просьбу компании Пригожина о вознаграждении
Саркози получил реальный срок за коррупцию и торговлю влиянием
Саркози получил реальный срок за коррупцию и торговлю влиянием
Испанский рэпер лишил педагога пениса, чтобы заработать 200 евро
Испанский рэпер лишил педагога пениса, чтобы заработать 200 евро

Топ на сегодня

Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19 фактор
Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19
Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день

Еще по теме

Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
Саркози собрался оспаривать свой тюремный срок
Карла Бруни прокомментировала приговор Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози проведет год в тюрьме