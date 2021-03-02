Саркози получил реальный срок за коррупцию и торговлю влиянием

Вадим Карасев

Суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Национальная прокуратура в прошлом году просила для экс-президента Франции четыре года лишения свободы, но по итогам заседания он получил три года тюрьмы, один из которых реальный, а два условные.

Аналогичные сроки получили и проходившие по делу двое других подсудимых — бывший адвокат виновного Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер. Они были осуждены за разглашение профессиональной тайны.

Саркози стал первым экс-главой государства, получившим реальный тюремный срок. Рассмотрение так называемого дела о прослушке проходило с конца ноября по начало декабря 2020 года. Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения и заявлял, что никогда не совершал коррупционных деяний и не пользовался своим служебным положением в корыстных целях.



Ранее NEWSTES писал, что Франция расследует передачу Саркози 3 млн евро из России.