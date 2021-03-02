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Саша Черно раскритиковала родную телестройку

Саша Черно раскритиковала родную телестройку

Саша Черно в очередной раз продемонстрировала отсутствие какой-либо благодарности людям, которые делают ей добро. Общаясь с подписчиками, она облила телестройку грязью, сравнивала Дом 2 с шоу «Пацанки», заявила, что ни за что бы не отправилась в периметр, если бы был выбор между этими двумя проектами, и добавила еще несколько довольно странных упреков.

Подписчики посоветовали Саше Черно посмотреть шоу «Пацанки» и были сполна вознаграждены за свой совет. Черно теперь считает Дом 2 «отсталым» и даже заявила, что там помогают своим участникам стать знаменитыми, в отличие от телестройки. Миллион подписчиков и неплохой заработок на рекламе у Саши, видимо, были и до проекта, пишет newstes.ru.
«Я поняла, что они идут в ногу со временем, помогают своим героям развиваться, осваивать тик токи и делают их знаменитыми, в отличие от другого шоу», - нагло заявила Саша.

Как-то быстро Черно забыла о том, что на телестройку ее пригласил продюсер, которого она сейчас так благодарит. Как-то быстро стерлись из памяти оплаченная свадьба, закрытые благодаря проекту долги. Как и Оля Рапунцель, она считает, что все отработала. А у зрителей другое мнение - может, если бы не она и такие, как она, проект существовал бы до сих пор.

А еще Саша считает, что проект не тратил деньги на таланты, а вкладывал в бездарностей. Понимает ли она, что унизила собственного мужа, которому проект записал песню, давал возможность танцевать, и она сама лишила его возможности заняться делом, которое ему так нравилось. Сейчас Саша это называет нежеланием вкладывать в звезд.

Многие экс-участники на проекте и после ухода обзавелись машинами, квартирами, ездили отдыхать, делали пластические операции. У них появились раскрученные аккаунты и рекламодатели. Им обеспечивали декретные отпуски, выплачивали зарплату даже детям, кроме того, что их содержали. Это не заслуга проекта? Вот такая благодарная экс-участница Саша Черно.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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