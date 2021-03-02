Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале

Вадим Карасев

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале 2021 года с начала пандемии коронавируса. Траты увеличились на 2,6 процента по сравнению с уровнем 2020 года при том, что граждане тратят меньше денег на авиаперелеты, транспорт и рестораны. Это следует из данных оценки динамики потребительских расходов SberIndex.

В последнюю неделю февраля траты увеличились на 2,3 процента. В основном расходы растут благодаря таким сегментам, как развлечения и спорт. Как отмечает РБК, траты на непродовольственные товары выросли на 4,6 процента, траты на услуги — на 8,2 процента. Больше всего расходы выросли в таких сегментах, как компьютеры и ПО (43,8 процента), телекоммуникационное оборудование и услуги (37,1 процента), бытовая техника и электроника (33,3 процента).

Ранее аналитики «Ромира» сообщили, что у россиян появилось больше свободных денег. Так называемый индекс свободных денег января текущего года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Между тем в январе сообщалось о скачке трат россиян на продукты питания.