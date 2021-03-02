Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале

Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в февралеФото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале 2021 года с начала пандемии коронавируса. Траты увеличились на 2,6 процента по сравнению с уровнем 2020 года при том, что граждане тратят меньше денег на авиаперелеты, транспорт и рестораны. Это следует из данных оценки динамики потребительских расходов SberIndex.

В последнюю неделю февраля траты увеличились на 2,3 процента. В основном расходы растут благодаря таким сегментам, как развлечения и спорт. Как отмечает РБК, траты на непродовольственные товары выросли на 4,6 процента, траты на услуги — на 8,2 процента. Больше всего расходы выросли в таких сегментах, как компьютеры и ПО (43,8 процента), телекоммуникационное оборудование и услуги (37,1 процента), бытовая техника и электроника (33,3 процента).

Ранее аналитики «Ромира» сообщили, что у россиян появилось больше свободных денег. Так называемый индекс свободных денег января текущего года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Между тем в январе сообщалось о скачке трат россиян на продукты питания.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании
«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина российских богачей
«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина
Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились
Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
Картину в провинциальной английской церкви объявили утраченной работой Тициана
Картину в провинциальной английской церкви объявили утраченной
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
В России за сутки умер 441 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 441 пациент с коронавирусом
В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев коронавируса
В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев
Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных соцсетей
Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных
Новый выпуск программы «Образовательная среда» посвящен психофизиологическим особенностям школьников
Новый выпуск программы «Образовательная среда» посвящен

Топ на сегодня

"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

Еще по теме

Сбербанк зафиксировал рекордный за время пандемии рост расходов россиян
Россияне снизили недельные траты
У россиян появилось рекордное количество свободных денег
Недельная инфляция в РФ осталась на уровне 0,1%