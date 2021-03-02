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Службу в армии захотели включить в стаж для досрочного выхода на пенсию

Службу в армии захотели включить в стаж для досрочного выхода на пенсиюФото: Андрей Катаев / РИА Новости

Совет Федерации и Минтруд хотят включить срок срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, такая возможность прорабатывается. Об этом агентству ТАСС рассказала сенатор Елена Бибикова.

«Это нестраховой период, но, учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», — объяснила она.

Сенатор напомнила о внесенной поправке в законодательство по инициативе президента Владимира Путина, которая предусматривает назначение пенсии на льготных условиях для россиян, имеющих длительный стаж работы. К ним относятся мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет.

Ранее доктор юридических наук, адвокат, профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова напомнила о действующих правилах досрочного выхода на пенсию. Так, россияне, не являющиеся представителями определенных профессий, не могут досрочно уйти на пенсию даже при наличии 25-летнего стажа работы. Она напомнила, что пенсионный стаж накапливается у солдат-срочников и женщин, находящихся в декретном отпуске.

Россия

По материалам: lenta.ru
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