СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии

Влада Некрасова

Связанные с террористической группировкой "Исламское государство"* боевики атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии, под осадой находятся 25 сотрудников базы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силах безопасности и НПО.

"Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но его сотрудники не пострадали … 25 сотрудников укрываются в убежище, которое находится под осадой боевиков", - рассказали агентству источники.

Предположительно, нападение было совершено членами террористической группировки "Западноафриканская провинция исламского государства"* (бывшая "Боко Харам"*).

Нигер, Камерун и Чад.России.