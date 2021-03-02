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СМИ: NASA запретило российским космонавтам ремонтировать модуль МКС "Звезда"

СМИ: NASA запретило российским космонавтам ремонтировать модуль МКС "Звезда"

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США не дает российским космонавтам разрешения на починку модуля "Звезда", в корпусе которого нашли трещины. Американцы опасаются, что это приведет к разрушению всей станции.

Речь идет о трещине в переходном модуле "Звезды". Как сообщает "Московский комсомолец", американская сторона не дала разрешения на просверливание отверстий на концах трещины – там считают, что подобное "нетривиальное решение" приведет к необратимым последствиям.

Сейчас США требуют допустить их астронавтов внутрь переходной камеры, чтобы они могли передать инженерам на Землю данные о трещине. Основным вариантом ремонта они называют наложение большой заплаты на всю поврежденную поверхность. Россияне пока не пришли к единому мнению, следует ли пускать американцев в свой модуль.

Если борьба с утечкой воздуха не увенчается успехом, весь проблемный отсек может быть выведен окончательно из состава модуля "Звезда". При этом эвакуировать космонавтов не придется, отмечает издание, а для швартовки будут применяться другие узлы.

Как сообщал NEWSTES, экипаж МКС при заделывании трещины намерен воспользоваться клеем из смолы североафриканских хвойных деревьев.

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По материалам: uposters.ru
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