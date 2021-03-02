СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник

Анастасия Иванова

США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта.

Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что Вашингтон в координации с ЕС планирует объявить о санкциях против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным на этой неделе. Позднее в понедельник госдеп подтвердил, что США рассматривают ситуацию с Навальным как срочный вопрос и находятся в тесной координации с ЕС по тому, какие шаги предпринять в отношении Москвы.

Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.