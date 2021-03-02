Собянин открыл в Москве две реконструированные детские поликлиники

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии после реконструкции двух детских поликлиник — 58-й в Щукине и филиала № 2 поликлиники №125 в Лианозове. Он поздравил сотрудников с "новосельем" и рассказал о ходе строительства.

Градоначальник заметил, что около трех десятков поликлиник уже "практически построены". В 2021 году развернутся еще полсотни аналогичных строек — это беспрецедентные масштабы.

"Нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось и, самое главное, качественно. Я думаю, что и пациенты тоже будут рады вернуться назад в свою родную поликлинику, получить новое качество обслуживания", — цитирует Собянина агентство "Москва".

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Во время реконструкции поликлиники № 58 строители выполнили полный комплекс работ по устройству помещений и фасадов. В здании заменили лифт, поставили новые двери и окна, обновили инженерные системы и коммуникации. Также было установлено 593 единицы нового медоборудования, созданы зоны комфортного пребывания пациентов и комнаты отдыха для врачей и младшего медперсонала.

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Как сообщал NEWSTES, к 2024 году в российской столице будут обновлены 137 детских и взрослых медучреждений.