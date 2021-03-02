Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин открыл в Москве две реконструированные детские поликлиники

Собянин открыл в Москве две реконструированные детские поликлиники

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии после реконструкции двух детских поликлиник — 58-й в Щукине и филиала № 2 поликлиники №125 в Лианозове. Он поздравил сотрудников с "новосельем" и рассказал о ходе строительства.

Градоначальник заметил, что около трех десятков поликлиник уже "практически построены". В 2021 году развернутся еще полсотни аналогичных строек — это беспрецедентные масштабы.

"Нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось и, самое главное, качественно. Я думаю, что и пациенты тоже будут рады вернуться назад в свою родную поликлинику, получить новое качество обслуживания", — цитирует Собянина агентство "Москва".

1/3
2/3
3/3

Во время реконструкции поликлиники № 58 строители выполнили полный комплекс работ по устройству помещений и фасадов. В здании заменили лифт, поставили новые двери и окна, обновили инженерные системы и коммуникации. Также было установлено 593 единицы нового медоборудования, созданы зоны комфортного пребывания пациентов и комнаты отдыха для врачей и младшего медперсонала.

1/2
2/2

Как сообщал NEWSTES, к 2024 году в российской столице будут обновлены 137 детских и взрослых медучреждений.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Девять бойцов ВСУ ранены на Донбассе в результате подрыва машины
Девять бойцов ВСУ ранены на Донбассе в результате подрыва машины
АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
США потратили впустую вложенные в восстановление Афганистана миллиарды долларов
США потратили впустую вложенные в восстановление Афганистана
Белый дом приготовился ввести санкции против России из-за Навального
Белый дом приготовился ввести санкции против России из-за Навального
Стало известно о продлении санкций ЕС против Януковича
Стало известно о продлении санкций ЕС против Януковича
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: кто такой Сергей Козырь
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: кто такой Сергей
Опубликован тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"
Опубликован тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"
Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
Познер назвал интернет инструментом подавления свободы слова
Познер назвал интернет инструментом подавления свободы слова
Россиян обяжут эвакуироваться из зоны ЧС по требованию властей
Россиян обяжут эвакуироваться из зоны ЧС по требованию властей
Собянин открыл в Москве две реконструированные детские поликлиники
Собянин открыл в Москве две реконструированные детские поликлиники

Топ на сегодня

Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
На российском заводе огнеупорных изделий загорелся склад готовой продукции
На российском заводе огнеупорных изделий загорелся склад готовой

Еще по теме

В Москве реконструируют 137 поликлиник до 2024 года
Детские поликлиники в регионах могут включить в проект «Бережливая поликлиника»
Собянин открыл Дом культуры на ВДНХ
Рядом со станцией метро «Серпуховская» в Москве построят новую поликлинику