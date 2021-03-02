Соседи Алены Савкиной вызвали к ней полицию

Вадим Карасев

Татьяну Владимировну и маленького Богдана Савкина выписали из больницы. Однако долго дома они не задержались. А молодой мамочке даже пришлось столкнуться с полицией, которую пригласили соседи, не слишком довольные переселением Ильи Семина и всем, что происходит - семейство Савкиной в качестве соседей производит слишком много шума.

«Приехала полиция. Какого черта, не знаю, но, видимо, страдает маразмом соседка», - жалуется Алена.

Богдан вместе с Татьяной Владимировной вернулись домой из больницы, но теперь болеет Алена Савкина. Она лежала с температурой, Татьяна Владимировна готовила обед и случайно разбила градусник, а затем взялась за пылесос, что привело к испарению ртути и необходимости срочно покинуть помещение, пишет newstes.ru.Алена быстро нашла квартиру для посуточной аренды, отправила туда сына и маму, а сама осталась вместе с Ильей Семиным обрабатывать квартиру и пригласила профессионалов в помощь. Тем временем соседи, наблюдая за тем, как Алена снова сплавляет сына и маму, присмотревшись к ее жениху, решили, что намечается шумная вечеринка, пригласили полицию.По словам Алены, у соседки маразм, так как человек в здравом уме не стал бы приглашать правоохранителей, когда ничего плохого не происходит, кроме приезда толпы специалистов, грохота в парадном и постоянного ухода-прихода Алены туда и обратно. Похоже, соседи не в восторге от поселившейся рядом компании, и вызов полицейских стал первым, но не последним.Продолжается череда неприятностей для бывших участников телестройки, уверенных, что все им должны и все их любят. Но почему-то почти каждый день происходит что-то, что подсказывает: неудивительно, что бывшие жители поляны дружат друг с другом. Окружающим они не симпатичны, кроме редких исключений, общаться с ними никто не хочет.