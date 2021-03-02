Сотни похищенных из школы девочек спасли спустя четыре дня

Вадим Карасев

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Почти три сотни девочек, похищенных на прошлой неделе из школы в Нигерии, спасли от похитителей спустя четыре дня после их исчезновения, передает CNN со ссылкой на местные власти.

О возвращении детей объявил представитель регионального правительства Юсуф Идрис. При этом он не рассказал, как именно удалось вызволить школьниц и пришлось ли заплатить выкуп, но все они вернулись невредимыми.

Подобные рейды случались и раньше. 17 февраля сообщалось, что в штате Нигер было похищено 27 школьников. Их местонахождение до сих пор не установлено. В декабре прошлого года злоумышленники также похитили более 300 мальчиков, но позднее их отпустили.

Часто считается, что за нападениями стоят исламисты-радикалы из «Боко харам» — организации, которая в марте 2015-го присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) и сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Однако похищениями детей занимаются и другие действующие в регионе группировки.