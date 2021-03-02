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SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
Компания SpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink, причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.

Запуск переносится уже дважды за последние двое суток.


"Из-за плохих погодных условий..., а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок, запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь намечен на вторник, 2 марта, 19.53 по времени Восточного побережья США (03.53 среды мск)", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении компании.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.

США.

Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.

В мире

По материалам: ria.ru
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