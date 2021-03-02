США опубликовали санкционный список по Навальному

Алексей Вольцев

Минфин США ввел санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального против трех российских научно-исследовательских организаций, говорится на сайте ведомства.

В частности, речь и дет о Государственном НИИ органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ"), а также ФГБУ "27 Научный центр" и 33-й центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны РФ.

В санкционный список также попали глава ФСБ Бортникова, глава ФСИН Калашникова, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Краснов, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, Павел Попов и начальник управления президента Андрей Ярин.

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.