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США потратили впустую вложенные в восстановление Афганистана миллиарды долларов

США потратили впустую вложенные в восстановление Афганистана миллиарды долларовФото: Mohammad Ismail / Reuters

Большую часть из миллиардов долларов, вложенных США в восстановление инфраструктуры в Афганистане, оказались потрачены впустую. Об этом стало известно из опубликованного Associated Press доклада государственного агентства, исследовавшего траты американского государства с 2008 года.

За примерно 13 лет США потратили более 7,8 миллиарда долларов на исследованных направлениях. Здания и транспорт, приобретенные на эти деньги, в основном были брошены или уничтожены, утверждает специальная инспекция по восстановлению Афганистана (SIGAR).

В докладе организации говорится, что надлежащим образом были потрачены только 1,2 миллиарда из 7,8, при этом в хорошем состоянии поддерживаются здания и транспорт общей стоимостью всего в 343 миллиона долларов. В выводах доклада значится, что государственным агентствам, выделявшим деньги на проекты в Афганистане, стоит обеспокоиться вопросом их расходования.

В июле 2020-го госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. Он подчеркнул, что американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране.

США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

В мире

По материалам: lenta.ru
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