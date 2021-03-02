США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
Сегодня, 23:30 Лидия Мартынова
США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
По материалам: ria.ru