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США «расщедрились» на два патрульных катера для Украины

США «расщедрились» на два патрульных катера для Украины

Украина получит от Соединенных Штатов Америки, в рамках пакета военной помощи, два патрульных катера Mark IV. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По его словам, в пакет на 125 млн долларов не входят противотанковые комплексы Javelin. Сумма, в основном, пойдет на катера.

В общей сложности, Пентагон поставит на Украину до восьми патрульных катеров в 2021—2024 финансовых годах в рамках своих обязательств по поставкам, включая эти.

Министерство обороны США объявило о пакете помощи в 125 миллионов долларов в рамках «Инициативы безопасности помощи Украине», передает «Радио Свобода».

Средства выделяются на подготовку, оборудование и совещательную поддержку, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность и защитить границы.

Сообщается, что еще 150 миллионов долларов, предусмотренных на 2021 фискальный год, будут предоставлены после того, как Украина подтвердит проведение «ключевых реформ в сфере обороны».

Сообщается, что с 2014 года США выделили Украине более 2 миллиардов долларов на сферу безопасности.

Напомним, в декабре прошлого года Конгресс США поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект также вошла военная помощь Украине.

Украина

По материалам: fakty.ua
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