Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций

США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций

США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкцийФото: Pixabay.com

США частично выведут космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, принятых из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, его содержание передает ТАСС.

Такое решение было принято «в поддержку правительственного космического сотрудничества». При этом в документе отмечается, что России будет отказано в экспорте оборонных технологий, за исключением космической сферы. Однако и по этому направлению коммерческое сотрудничество будет ограничено через полгода переходного периода.

Ранее Вашингтон обнародовал список россиян, попавших под санкции. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, замминистра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и другие.

2 марта США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Навальным. Перед этим ограничения по делу оппозиционера ввел Евросоюз.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не слышали!
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Еще по теме

Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
В ЕС назвали инициатора антироссийских санкций из-за Навального
США объявили о санкциях против семи россиян из-за ситуации с Навальным
Разведка США заявила о причастности ФСБ к произошедшему с Навальным