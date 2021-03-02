Стали известны подробности проведения ЕГЭ в 2021 году

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

ЕГЭ в 2021 году планируется начать 31 мая с экзаменов по литературе, химии и географии. Об этом сообщается в проекте расписания, передает ТАСС.

Экзамен по русскому языку планируют разделить на два дня. Он пройдет 3 и 4 июня.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об упрощении государственной итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавируса. В этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам. Ученики 11-х классов в 2021 году будут сдавать ЕГЭ только в том случае, если соберутся поступать в вузы.