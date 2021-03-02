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Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Ходячих мертвецов"

Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Ходячих мертвецов"
В официальном твиттер-аккаунте телесериала AMC "Ходячие мертвецы" разместили пост, из которого стало известно, когда выйдет финальный сезон шоу.

К посту прикрепили интригующий тизер, в котором демонстрируют загадочную переговорную и говорят, что премьера 11 сезона состоится летом 2021 года.

стало известно, что съемки завершающего сезона, в который войдет 24 эпизода, стартовали.

Уже в марте на платформе Fox начнут показывать финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". В описании этих серий говорилось, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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