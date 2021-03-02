Стартовал прием работ на конкурс «Правнуки победителей»

Алексей Вольцев

Школьников и студентов приглашают к участию в международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей», организованном общероссийским движением «Бессмертный полк России» и Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Цель конкурса «Правнуки победителей» – сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, узниках концентрационных лагерей и военнопленных, обеспечение преемственности поколений, национальных традиций и ценностных основ через укрепление исторического самосознания подрастающего поколения», – указано в информационном релизе.

В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 10 до 18 лет, а также студенты исторических факультетов педагогических вузов.

Прием заявок открыт до 31 марта. Необходимо заполнить анкету и выполнить исследовательскую работу в личном кабинете на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru.

Отборочный региональный этап будет проходить с 1 по 25 апреля, финальный – с 25 апреля по 5 мая.