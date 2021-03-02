Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стартовал прием работ на конкурс «Правнуки победителей»

Стартовал прием работ на конкурс «Правнуки победителей»

Школьников и студентов приглашают к участию в международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей», организованном общероссийским движением «Бессмертный полк России» и Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Цель конкурса «Правнуки победителей» – сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, узниках концентрационных лагерей и военнопленных, обеспечение преемственности поколений, национальных традиций и ценностных основ через укрепление исторического самосознания подрастающего поколения», – указано в информационном релизе.

В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте  от  10 до 18 лет, а также студенты исторических факультетов педагогических вузов.

Прием заявок открыт до 31 марта. Необходимо заполнить анкету и выполнить исследовательскую работу в личном кабинете на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru.

Отборочный региональный этап будет проходить с 1 по 25 апреля, финальный – с 25 апреля по 5 мая.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании
«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина российских богачей
«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина
Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились
Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
Картину в провинциальной английской церкви объявили утраченной работой Тициана
Картину в провинциальной английской церкви объявили утраченной
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
В России за сутки умер 441 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 441 пациент с коронавирусом
В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев коронавируса
В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев
Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных соцсетей
Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных
Новый выпуск программы «Образовательная среда» посвящен психофизиологическим особенностям школьников
Новый выпуск программы «Образовательная среда» посвящен

Топ на сегодня

"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

Еще по теме

Школьников Новгородской области приглашают к участию в конкурсе видеороликов
Стартовал прием заявок на конкурс «Талант 20.35»
В Вологодской области стартовал прием заявок на профориентационный конкурс по специальности «Туризм»
В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс «Маршрут Великой Победы»