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Строительство первого в мире космического отеля планируют начать в 2025 году

Строительство первого в мире космического отеля планируют начать в 2025 году

Строительство разработанной в Orbital Assembly Corporation (OAC) станции Voyager Station, представляющей собой первый в мире "космический отель" на низкой околоземной орбите, хотят начать в 2025 году. Планировка гостиницы предусматривает ресторан, кинотеатр и спа-салон, а её вместимость составит 400 человек, пишет Dailymail.

Орбитальная станция должна быть возведена в форме кольца, которое вращается для создания искусственной гравитации внутри капсул. На её внешней стороне будут находиться многочисленные "номера" для размещения гостей, а часть из комнат может быть продана Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Европейскому космическому агентству (ESA). Некоторые модули планируют сдавать в аренду или выставить на продажу. Всего в конструкции станции предусмотрено 24 жилых модуля (20 X12 метров).

OAC не разглашает стоимость воплощения в жизнь такого проекта, но представители корпорации заявили: расходы на строительство существенно снизились благодаря появлению многоразовых ракет-носителей, таких как SpaceX Falcon 9. Если идею удастся реализовать, в космосе появится самый большой объект, когда-либо построенный там человеком.

Ранее NEWSTES писал, что Япония запустит на орбиту буддийский храм.

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По материалам: uposters.ru
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