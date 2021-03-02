Су-35 сочли вторым самым красивым истребителем в мире

Вадим Карасев

Российский истребитель поколения 4++ Су-35 сочли одним из самых красивых в мире – он занял второе место в опросе американского издания Defence Blog. Самолет набрал 14% голосов.

Наиболее привлекательным внешне в сети сочли F-22 Raptor (40% голосов). На третьем месте – французский Rafale (13%), пятерку замыкают F-15 Eagle и Typgoon (12% и 5% соответственно).

Су-35 был разработан в качестве замены Су-27 и является его глубокой модернизацией. Первый опытный образец представили публике в 2007 году, в 2009 году был заключен контракт на поставку новинки в ВВС. Среди зарубежных стран, закупивших Су-35 – Китай и Египет. По данным СМИ, Индонезия от новинки отказалась по требованию США.