Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»

Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»

Ярослав опубликовал в личном профиле Instagram фотографии с первых концертов, состоявшихся после смерти его любимой супруги. Он долго раздумывал над тем, стоит ли ему вообще соглашаться на выступления в тяжелом состоянии, но все же сделал выбор в пользу публики, отметив, что Наталья желала, чтобы данный тур прошел успешно.


Под снимками с мероприятия Ярослав поблагодарил преданных поклонников за поддержку и понимание, а также признался, что этот тур оказался для него самым тяжелым, но вера фанатов в Сумишевского помогла ему взять себя в руки и выйти на сцену после ужасного ДТП.

«Делюсь с вами фото с концерта в Красноярске.
Этот гастрольный тур для меня был самым тяжелым, но, благодаря вашей поддержке, я справился. Буду продолжать работать и развиваться ради Наташи, моих детей и моих зрителей. Спасибо вам большое за все!!!» — пишет он в сети.

Подписчики, в свою очередь, также одарили кумира теплыми словами и восхитились его мужественностью. «Так жутко от всего этого, они всегда в паре работали а тут… в полном одиночестве. Ярослав нереально крепкий парень, выйти на сцену в горе… Уважаю его очень сильно», — подбодрил артиста парень.

[media=https://www.instagram.com/p/CL4MC0rhDr_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не слышали!
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Еще по теме

Весь зал рыдал! Как прошел концерт Сумишевского после смерти жены?
Как прошел первый день рождения сына Сумишевского без Наташи?
Солист Робби Уильямс пояснил русским фанатам причины отмены концертов
Сумишевский впервые отпраздновал день рождения сына без жены: «Твоя мама гордится тобой»