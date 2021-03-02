Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»

Анастасия Иванова

Ярослав опубликовал в личном профиле Instagram фотографии с первых концертов, состоявшихся после смерти его любимой супруги. Он долго раздумывал над тем, стоит ли ему вообще соглашаться на выступления в тяжелом состоянии, но все же сделал выбор в пользу публики, отметив, что Наталья желала, чтобы данный тур прошел успешно.

Под снимками с мероприятия Ярослав поблагодарил преданных поклонников за поддержку и понимание, а также признался, что этот тур оказался для него самым тяжелым, но вера фанатов в Сумишевского помогла ему взять себя в руки и выйти на сцену после ужасного ДТП.

«Делюсь с вами фото с концерта в Красноярске.

Этот гастрольный тур для меня был самым тяжелым, но, благодаря вашей поддержке, я справился. Буду продолжать работать и развиваться ради Наташи, моих детей и моих зрителей. Спасибо вам большое за все!!!» — пишет он в сети.

Подписчики, в свою очередь, также одарили кумира теплыми словами и восхитились его мужественностью. «Так жутко от всего этого, они всегда в паре работали а тут… в полном одиночестве. Ярослав нереально крепкий парень, выйти на сцену в горе… Уважаю его очень сильно», — подбодрил артиста парень.

[media=https://www.instagram.com/p/CL4MC0rhDr_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]