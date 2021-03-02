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Светлану Лободу заподозрили в тайных выступлениях на Украине

Светлану Лободу заподозрили в тайных выступлениях на УкраинеСветлана ЛободаФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Исполнительница Светлану Лободу заподозрили в тайных поездках на Украину. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Утверждается, что звезда, в настоящее время проживающая в Москве, выступила на закрытой вечеринке в Киеве. Видео с ней опубликовали украинский модельер грузинского происхождения Бичолла Тетрадзе и дизайнер Лилия Литковская. Сама певица также поделилась роликом в своем Instagram-аккаунте. Литковская написала про мероприятие, что «это сюрприз-секрет и праздник одновременно».

В декабре Лобода отказалась выступать на юбилейном концерте «Золотой граммофон» из-за ванны. По словам продюсера Нателлы Крапивиной, исполнительница Мари Краймбрери во время своего номера также планировала использовать ванну. Организаторы шоу отказались разносить номера с похожим реквизитом в концертной программе, что вызвало недовольство украинской певицы. Крапивина подчеркивала, что Лобода подготовила «сложный акробатический номер» с участием целой команды каскадеров и пиротехников.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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