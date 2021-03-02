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Тайны смерти солистки Little Big раскрыты: «Держалась до последнего, умирала в нищете»

Тайны смерти солистки Little Big раскрыты: «Держалась до последнего, умирала в нищете»

Подруга звезды музыкальной группы Little Big Анны Кастельянос, о смерти которой стало известно вчера, решила дать комментарий прессе и призналась, что Аня под конец своей короткой жизни оказалось никому не нужна. И, хотя, у неё была сестра, девушки, по словам источника, практически не общались, ведь у родственницы ребенок, за которым нужно постоянно приглядывать.


«Аня держалась до последнего, но перед смертью жаловалась на здоровье, говорила, что сил нет. Я так понимаю, что она плохо питалась. Ей тяжело было выходить на улицу, приходилось заказывать еду, платить за доставку, а денег у нее не было. Она не особо могла работать, да и в пандемию никаких проектов не было, а пенсия у нее была маленькой», — комментирует собеседница ресурса «teleprogramma.pro».

«МК» также полагает, что популярная артистка могла умереть от истощения, ведь, по слухам, у неё не было денег даже на корм для собаки. Что уж говорить о дорогостоящих обследованиях всего организма.

«Не стало хорошего человека… с Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех… Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива!» — выразил соболезнования Илья Прусикин.

[media=https://www.instagram.com/p/CL43Wz2liWB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]



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По материалам: popcake.tv
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