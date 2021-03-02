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Талия – аномалия: невестка Валерии сильно похудела спустя два месяца после родов

Талия – аномалия: невестка Валерии сильно похудела спустя два месяца после родов

Всего два месяца прошлом с тех пор, как жена Арсения Шульгина впервые стала мамой. Но за столь короткий период избранница младшего сына Валерии практически вернула себе былую стройность и теперь может похвастаться тонкой талией.


Вчера Лиана посетила день рождения подруги, которое прошло в заведении скандально известного Моргенштерна. Помимо рэпера, на празднике можно было также встретить Даню Милохина, Карину Кросс и других звезд Сети. Шульгина пришла на вечеринку в сопровождении мужа и сестры Марьяны и, надо сказать, выглядела сногсшибательно. Для мероприятия молодая мама выбрала черное платье с корсетом, которое идеально подчеркивало и без того тонкую талию.

Подписчицы 23-летней Лианы восхищаются ее стройностью. «Точно талия — аномалия! Всем бы такую фигуру иметь после родов! Красавица!»; «Главное, что красота природная!»; «Лиана — молодая девушка, какая она должна после родов быть?! Конституция фигуры такая. Было бы за 30 ей, тогда другой разговор. Лиана — красотка!» — отмечают пользователи Сети.

Избранница младшего сына Валерии признается, что не сидит на диетах и не занимается спортом. При этом она надеется, что к лету вернет свой комфортный вес в 45 кг.

Напомним, во время беременность Шульгина набрала около 16 килограммов, от которых успешно избавляется. 

«На тренировки не ходила — были противопоказания: низкое расположение головки малыша. И врач сказала, мол, лучше не стоит. До беременности весила 45 кг. После родов — 60,8», — откровенничала она.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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