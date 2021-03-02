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Телеведущая пожаловалась на рубцы на коже из-за алкоголя

Телеведущая пожаловалась на рубцы на коже из-за алкоголяСюзанна РайдФото: Ken McKay / ITV / Shutterstock / REX

Британская телеведущая Сюзанна Райд (Susanna Reid), регулярно появляющаяся в эфире утреннего шоу Good Morning Britain на канале ITV, пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за чрезмерного употребления алкоголя. В интервью The Times она рассказала, что в честь 50-летия не стала пить шампанское.

По словам Райд, отказаться от спиртного она решила примерно два года назад по совету врачей. Она пояснила, что медики были уверены — ее организму грозят крайне тяжелые последствия при продолжении потребления алкоголя.

Ведущая рассказала, что замечала проблемы уже в последние годы до введения личного запрета. Так, после нескольких бокалов вина кожа Райд краснела, сосуды лопались, из-за чего у нее даже стали образовываться рубцы.

Она подчеркнула, что отказ от спиртного стал одним из лучших решений в ее жизни, и она рада, что смогла ввести запрет раньше, чем произошли необратимые изменения. Райд констатировала, что в Британии, наоборот, из-за пандемии люди стали чаще пить алкогольные напитки.

Единственным недостатком отказа ведущая назвала то, что в компаниях и на мероприятиях ее запрет воспринимают негативно и сразу называют ее «скучной». Однако Райд заключила, что не намерена менять уже сформировавшуюся привычку, так как чувствует себя гораздо лучше.

Ранее телеведущая и звезда реалити-шоу Кэти Прайс (Katie Price) рассказала, что уже больше года не пьет алкоголь. 42-летняя британка отметила, что из-за отказа от вредной привычки «теперь снова чувствует себя собой».

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По материалам: lenta.ru
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