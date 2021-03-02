Телеведущий столкнулся с дилеммой после обвинений в адрес брата-губернатора

Вадим Карасев

Крис КуомоКадр: CNN

Телеведущий телеканала CNN Крис Куомо (Chris Cuomo) впервые в эфире прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах в адрес его брата Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), губернатора штата Нью-Йорк. Как сообщает New York Post, журналист столкнулся с дилеммой из-за скандала.

«Очевидно, что я в курсе того, что происходит с моим братом. И очевидно, что я не могу освещать это, так как он является моим братом», — заявил ведущий в эфире собственного новостного телешоу.

Однако Куомо подчеркнул, что после его передачи в эфире CNN должен обсуждаться этот скандал и его подробности. «Мои коллеги подробно освещают все, что касается этой истории, и намерены продолжить так делать и дальше», — подчеркнул журналист.

Он также добавил, что вопросы сексуального насилия являются важной темой, к которой он всегда проявляет чуткое внимание. В завершение Куомо констатировал, что «произошло много других не менее важных новостей» и перешел к их обсуждению.

В соцсетях некоторые поддержали решение ведущего отказаться от обсуждения темы из-за родства с фигурантом скандала. Однако были и те, кто посчитал, что семейные связи раньше не мешали Куомо регулярно вести эфиры на CNN вместе с братом-губернатором на позитивные темы.

К началу марта три женщины рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны Куомо. Они работали в администрации губернатора. Одна рассказала, что тот приставал к ней весной прошлого года, когда они были наедине в офисе. Другая бывшая советница Куомо заявила, что в 2017 году он предложил ей сыграть в карты на раздевание.