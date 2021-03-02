Тимати – Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь Славика и наркотики»

Влада Некрасова

14 марта на ТНТ стартует новый сезон проекта «Холостяк». Красивые и одинокие девушки будут бороться за сердце Тимати, которое после расставания с Решетовой остается свободным. Известно, что съемки телешоу проходили в Дубае, однако подробности держатся в строжайшем секрете.

Тем временем рэпер подогревает интерес к проекту. Сегодня он опубликовал в соцсетях очередной анонс. По словам Тимати, многие будут следить за шоу, хотя ранее и относились к нему скептически. «Все те, кто писал, мол, смотреть не буду точно, финал очевиден, — посмотрят от начала до самого конца в лучших традициях «Нетфликса». Я не могу ничего гарантировать за исключением того, что это будет лучший сезон в истории проекта. Ведь не зря я пришел», — нескромно отметил Тимати.

В комментариях к посту многие коллеги артиста или ставят веселые смайлы или шутят. Так, Моргенштерн написал: «Лучший сезон еще впереди». Тимати решил посмеяться над рэпером, ответив: «С тобой неинтересно, ты в конце все равно выберешь Славика и наркотики».

К слову, многие поклонники шоу «Холостяк» не верят, что Тимати действительно построит отношения с кем-то из конкурсанток. «Пока они обещают, я сделаю», — отметил звезда.

Недавно стала известна личность одной из участниц проекта «Холостяк» — Мария Вебер. 22-летняя модель ни разу не была замужем, поэтому решила попытать счастья на шоу. Однако часть фанатов реалити считает, что каким-то образом в финале проекта Тимати вновь сойдется с Анастасией Решетовой.

Правда, сама модель всячески намекает, что ее сердце сейчас занято, и показывает в социальной сети шикарные букеты. С Тимати Анастасия сохранила хорошие отношения ради их общего сына Ратмира.