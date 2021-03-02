Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Тимати – Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь Славика и наркотики»

Тимати – Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь Славика и наркотики»

Тимати – Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь Славика и наркотики»

14 марта на ТНТ стартует новый сезон проекта «Холостяк». Красивые и одинокие девушки будут бороться за сердце Тимати, которое после расставания с Решетовой остается свободным. Известно, что съемки телешоу проходили в Дубае, однако подробности держатся в строжайшем секрете.


Тем временем рэпер подогревает интерес к проекту. Сегодня он опубликовал в соцсетях очередной анонс. По словам Тимати, многие будут следить за шоу, хотя ранее и относились к нему скептически. «Все те, кто писал, мол, смотреть не буду точно, финал очевиден, — посмотрят от начала до самого конца в лучших традициях «Нетфликса». Я не могу ничего гарантировать за исключением того, что это будет лучший сезон в истории проекта. Ведь не зря я пришел», — нескромно отметил Тимати.

В комментариях к посту многие коллеги артиста или ставят веселые смайлы или шутят. Так, Моргенштерн написал: «Лучший сезон еще впереди». Тимати решил посмеяться над рэпером, ответив: «С тобой неинтересно, ты в конце все равно выберешь Славика и наркотики».

К слову, многие поклонники шоу «Холостяк» не верят, что Тимати действительно построит отношения с кем-то из конкурсанток. «Пока они обещают, я сделаю», — отметил звезда. 

Недавно стала известна личность одной из участниц проекта «Холостяк» — Мария Вебер. 22-летняя модель ни разу не была замужем, поэтому решила попытать счастья на шоу. Однако часть фанатов реалити считает, что каким-то образом в финале проекта Тимати вновь сойдется с Анастасией Решетовой. 

Правда, сама модель всячески намекает, что ее сердце сейчас занято, и показывает в социальной сети шикарные букеты. С Тимати Анастасия сохранила хорошие отношения ради их общего сына Ратмира. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19
В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19
Осужденный из-за коррупции Саркози задумал обжаловать приговор в ЕСПЧ
Осужденный из-за коррупции Саркози задумал обжаловать приговор в ЕСПЧ
Более 5 тысяч школьников Москвы зарегистрировались для участия в зимнем кубке по киберспорту
Более 5 тысяч школьников Москвы зарегистрировались для участия в
В Архангельской области организован образовательный проект для школьников
В Архангельской области организован образовательный проект для
В Забайкалье пройдет краевой фестиваль «IT-FEST»
В Забайкалье пройдет краевой фестиваль «IT-FEST»
Экономист Варьяш дал прогноз по ценам на нефть в ближайшей перспективе
Экономист Варьяш дал прогноз по ценам на нефть в ближайшей перспективе
Расправился с сестрами ради квартиры: открылись новые обстоятельства нашумевшего убийства в Киеве
Расправился с сестрами ради квартиры: открылись новые обстоятельства
Милана Тюльпанова вернулась к бойфренду, которого обозвала жуликом на всю страну
Милана Тюльпанова вернулась к бойфренду, которого обозвала жуликом на
Тимати – Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь Славика и наркотики»
Тимати – Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь
Дочь Этери Тутберидзе выиграла Кубок России среди юниоров
Дочь Этери Тутберидзе выиграла Кубок России среди юниоров
Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok
Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Берлин не исключил санкций США против фонда в поддержку "Севпотока-2"
Берлин не исключил санкций США против фонда в поддержку "Севпотока-2"

Еще по теме

Стали известны имена участниц «Холостяка» с Тимати
Раскрыты дата премьеры "Холостяка" с Тимати и новые правила телешоу
Тимати воссоединился с бывшей женой
Раскрыта дата выхода нового сезона «Холостяка» с Тимати