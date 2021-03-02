Тэхён случайно спалил свои размеры в штанах

Влада Некрасова

Парень слишком активно поднимал руки.

Ви (V) из тех парней, кто не стесняется показать себя в дурном свете и продемонстрировать свои части тела. Так, например, он вовсе перестал контролировать свои руки, несколько раз поднял их и показал, что же у него там в штанах, и какими размерами он обладает.

Конечно же, предприимчивые папарацци сфотографировали эти моменты и поделились с АРМИ.

всё хорошо. вигуки просто мух ловят. pic.twitter.com/JgCNWWPZlG — -`пøля чонли 𐤀 НА РАБОТЕ (@army_hehe) February 23, 2021

Теперь поклонники BTS активно обсуждают «хозяйство» Ви.

«Ви совсем не стесняется! Но надо сказать, что у него там все в порядке, судя по фото»,

– пишут АРМИ.

Кстати, Ви – не единственный из BTS, кого можно назвать парнем без комплексов. Вспомнить хотя бы Чонгука (Jungkook), который так любит обтягивающие джинсы, что показал уже все, что находится под ними, неоднократно.

Практически на каждом концерте Чонгук делает акцент на той самой части тела, а иногда даже трогает ее!

Если вы хотите увидеть это своими глазами, то вам просто необходимо сходить на выступление BTS. Бегите за билетами!