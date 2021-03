Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Вадим Карасев

Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп привился от коронавируса еще в январе, будучи на тот момент главой государства, вместе с ним вакцинировалась его жена Мелания. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванной советника Трампа.

Собеседник издания не уточнил, какой именно вакциной были привиты Трамп и его супруга. На момент его ухода с поста президента США 20 января в стране были одобрены вакцины от Pfizer и Moderna.

Ранее газета The New York Times co ссылкой источники сообщила, что Дональда Трампа хотели подключить к аппарату ИВЛ в то время, когда он болел коронавирусной инфекцией. По их информации, заболевание у бывшего главы государства протекало серьезнее, чем об этом информировали общественность.

Американский лидер и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом в октябре 2020 года. Главу государства лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он принимал экспериментальную сыворотку на основе антител. Трамп утверждал, что почувствовал себя суперменом после того, как принял лекарство. Спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.