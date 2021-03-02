Трещину на МКС заделают смолой североафриканской хвои

Вадим Карасев

Экипаж МКС при заделывании трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причины утечки воздуха, воспользуется клеем из смолы североафриканских хвойных деревьев. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.

Клей-мастика изготовлен на основе смолы сандарака, которая добывается из североафриканских хвойных деревьев. Он часто используется при гримировке, отмечает агентство.

Трещина длиной 4,5 сантиметра была обнаружена в промежуточной камере "Звезды" в октябре, ее временно заклеили, а на этой неделе космонавты собираются окончательно ее заделать. Для этого они сначала засверлят ее края, чтобы остановить расползание. В работах будут задействованы россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Как писал NEWSTES, в корпусе "Звезды" было найдено не менее 6 трещин.