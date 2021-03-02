Ученые нашли микроорганизмы с защитой от факторов воздействия космоса

Лидия Мартынова

Российские ученые в ходе эксперимента на МКС выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei, живущие на свалках, в сточных водах, пищеварительном тракте животных и людей, прекрасно переносят длительные полеты в космосе.

Исследование проводилось в 2010-2020 годах в рамках эксперимента "Тест", когда на внешней поверхности МКС на 1 и 2 года размещались культуры микроорганизмов.

"Проведенные исследования показали, что после экспозиции в течение 24 месяцев сохранилась жизнеспособная популяция клеток Methanosarcina mazei. На основании полученных результатов можно сделать вывод о наличии в геноме метаногенной археи Methanosarcina mazei S-6T протекторных механизмов от воздействия факторов космического пространства в том числе таких, как вакуум, ультрафиолетовое-облучение и перепады температур", - говорится в статье российских ученых, опубликованной в очередном номере научного издания Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН "Авиакосмическая и экологическая медицина".