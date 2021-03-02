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В 2021 году на Кубани откроются 16 мастерских по стандартам WorldSkills

В 2021 году на Кубани откроются 16 мастерских по стандартам WorldSkills

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2021 году будут открыты 16 новых мастерских в четырех колледжах и техникумах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики региона.

Лаборатории по направлениям «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Промышленные и инженерные технологии», «Строительство» и «Сельское хозяйство» появятся в профессиональных образовательных организациях города Краснодара, Тихорецкого и Ейского районов.

«Высокотехнологичное оснащение мастерских позволяет создать условия для практической подготовки студентов в соответствии с современными стандартами WorldSkills, повысить качество подготовки молодых профессионалов к национальным чемпионатам, а также обучать специалистов по краткосрочным программам, в том числе для старшего поколения», – указано в информационном релизе.

Новые мастерские станут площадками для сдачи демонстрационного экзамена.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» в десяти кубанских колледжах и техникумах было открыто 18 современных лабораторий и мастерских по востребованным в регионе профессиям.

Общество

По материалам: edu.ru
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