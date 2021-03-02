В Архангельской области организован образовательный проект для школьников

Анастасия Иванова

Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова совместно с Музеем природы Арктики Северного (Арктического) федерального университета запускает образовательный проект «Моя красная тетрадка», сообщает пресс-служба Министерства образования Архангельской области.

«Цель проекта – популяризация знаний среди школьников о редких и находящихся под угрозой исчезновения растениях и животных Поморья, а также знаний о Красной книге Архангельской области», – уточняется в информационном релизе.

Ребятам предстоит работать с версией Красной книги Архангельской области – «красной тетрадкой», выполнять занимательные и познавательные задания, связанные с изучением уникальной северной природы, редких видов животных и растений, проживающих в регионе.

Первыми участниками проекта стали третьеклассники из Архангельской санаторной школы-интерната № 1.