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В Челябинской области стартовали конкурсы профессионального мастерства для педагогов

В Челябинской области стартовали конкурсы профессионального мастерства для педагогов

В Челябинской области проходят сразу два конкурса профессионального мастерства – «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Челябинской области.

Цели конкурсов – повышение профессионального авторитета и статуса специалистов образовательных организаций, привлечение внимания общества к совершенствованию воспитательного процесса в системе образования, повышение воспитательного потенциала образовательных организаций.

В областном конкурсе «Сердце отдаю детям» принимают участие педагоги дополнительного образования со стажем работы не менее одного года, являющиеся победителями или призерами аналогичного муниципального конкурса, а также педагогические работники в порядке самовыдвижения. Победители будут отбираться в шести номинациях: художественной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, естественно-научной, социально-гуманитарной.

В конкурсе «Воспитать человека» могут принять участие специалисты областных государственных и муниципальных образовательных организаций с опытом работы не менее одного года, которые являются победителями или призерами муниципальных конкурсов, а также специалисты образовательных организаций в порядке самовыдвижения. Номинации конкурса: «Воспитательный потенциал коллектива класса, разновозрастного детского коллектива», «Воспитательный потенциал детских общественных объединений», «Система воспитательной работы в образовательной организации», «Организация патриотического воспитания в образовательной организации».

Победители конкурсов представят регион на всероссийском этапе. 

Общество

По материалам: edu.ru
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