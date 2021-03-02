В ЕС назвали инициатора антироссийских санкций из-за Навального

Вадим Карасев

Жозеп БоррельФото: пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что он стал инициатором санкций против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующее заявление размещено в Twitter-аккаунте политика.

Боррель пояснил, что санкции против российских высокопоставленных чиновников были введены по его предложению. Причиной для внесения в санкционный список европейский дипломат назвал «серьезные нарушения права человека».

О новых санкциях ЕС стало известно во вторник, 2 марта. В санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС. В МИД РФ ранее заверили, что не оставят новые ограничительные меры без ответа.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».