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В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19

В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о наличии первых признаков того, что в Европе возобновился рост заболеваемости коронавирусом. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас», — заявил Клюге.

По его данным, четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений COVID-19 за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение передачи вируса.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России начнется в середине апреля. Специалист добавил, что, если не соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом, всплеск может быть очень сильным. Тимаков не исключил, что через названный им срок в Россию придет британский штамм COVID-19.

В мире

По материалам: lenta.ru
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