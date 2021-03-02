В «Гарри Поттере» обнаружили масштабный подлог

Вадим Карасев

Скриншот: Telegram-канал Daily Storm

Фанатка Гарри Поттера обнаружила в одной из сцен «Узника Азкабана» масштабный подлог. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm со ссылкой блогершу.

Пользовательница соцсети TikTok по имени Оливия опубликовала видео с разбором отрывка из третьей части франшизы о детях-волшебниках — «Узник Азкабана», где профессор Люпин знакомит группу учеников с магическим существом. За очередным просмотром девушка заметила, что вместо исполнителей главных ролей — Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта — снялись неизвестные актеры. В данном эпизоде сыгравший преподавателя школы Хогвартс актер Дэвид Тьюлис также был заменен на дублера. Отмечается, что это не сверхмасштабная сцена и она не предполагала опасных трюков.

В феврале звезда «Гарри Поттера» актер Руперт Гринт сделал неожиданное признание о кинофраншизе. Он рассказал, что, хоть и снялся во всех восьми фильмах саги, большинство из них он не смотрел.