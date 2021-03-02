В голове Насти Голд столько идей, что можно написать целую книгу

Вадим Карасев

Каждый раз, что-то останавливает... Если покопаться в своей голове и вспомнить сколько у меня в ней идей... То наверное можно и книгу написать. Начну с того, что я с раннего детства говорила, что стану известной, конечно звездой не стала, но кто бы что не говорил, мои люди меня знают и моя жизнь им интересна.К чему я это все... а к тому что, каждый раз, когда у меня появляется Дикое желание в чем то себя попробовать, и научится чему-то новому, раскрыть в себе талант а он есть я это знаю и чувствую. Я каждый раз себя торможу и все откладываю на потом, почему? Не знаю! Есть возможность, появляется желание, но что-то останавливает! Ну почему?И это не лень, ведь я очень активная, много чего делаю в жизни и для жизни! Но вот что касается чего-то нового... Сразу ухожу в туман. Хочу попробовать себя в роли актрисы в сериале или кино. Хочу ходить на вокал и научится петь. Хочу ходить на курсы визажиста и научится себя красиво красить. Хочу выучить английский. Хочу заниматься рукоделием. Хочу заниматься спортом. Хочу... хочу... хочу...И на все есть и возможность и желание и интерес и время! Но что меня тормозит? Чего я боюсь? Ведь стоит пробовать все то, что требует душа?! Расскажите, а у вас как? Если возникло желание, идёте и делаете? Или как я? Откладываете на потом!