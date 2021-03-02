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В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой

В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить неуместный шантаж Крыма возобновлением подачи воды по Северо-Крымскому каналу, так как крымчане не нуждаются в подачках со стороны Украины.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется под контроль Киева.

"Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж. Крымчане не нуждаются в подачках со стороны Украины. Семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. Регион обходится исключительно свои ресурсами и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены. Мы уже неоднократно это проходили", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Крым является процветающим регионом, что вызывает зависеть у киевских политиков.


"Вот поэтому они и льют грязь на Крым и Россию", - сказал депутат.

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

В мире

По материалам: ria.ru
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