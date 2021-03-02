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В Госдуме призвали Украину прекратить неуместный шантаж Крыма водой

В Госдуме призвали Украину прекратить неуместный шантаж Крыма водойМихаил ШереметФото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Украину прекратить неуместный шантаж Крыма возобновлением подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил, что Крым является процветающим регионом, и это вызывает зависеть у киевских политиков. По его словам, именно поэтому они «льют грязь на Крым и Россию».

«Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж. Крымчане не нуждаются в подачках со стороны Украины. Семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. Регион обходится исключительно свои ресурсами и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены. Мы уже неоднократно это проходили», — пояснил Шеремет.

Ранее в Крыму ответили на условие Украины для подачи воды на полуостров. Депутат крымского парламента Алексей Черняк заявил, что регион никогда не вернется в состав Украины и будет обеспечен устойчивым водоснабжением при помощи федерального центра. Так он прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, который заявлял, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется под контроль Киева.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Россия

По материалам: lenta.ru
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