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В Хабаровском крае разрабатывают дорожную карту по изучению удэгейского языка

В Хабаровском крае разрабатывают дорожную карту по изучению удэгейского языка

В поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края прошел круглый стол, посвященный проблемам сохранения удэгейского языка. В обсуждении приняли участие представители Министерства образования и науки края, Управления образования района имени Лазо, а также представители народа удэге, проживающего в селе Гвасюги, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

В этом году на территории Хабаровского края в соответствии с поручением Президента Российской Федерации реализуются мероприятия, направленные на сохранение и развитие удэгейского языка. Всего в России, по данным переписи населения 2010 года, проживает 1453 удэгейца, из них в селе Гвасюги – 146 человек. Только здесь изучают удэгейский язык. В местной школе кабинет родного языка открылся в 1995 году.

На сегодняшний день язык удэге изучают школьники 3–9-х классов в форме факультативов и внеурочной деятельности, а во 2-м классе родной язык изучают в рамках преподавания предмета. В прошлом году в реестр примерных образовательных программ впервые внесена программа по родному удэгейскому языку и литературному чтению для 1–4-х классов. Ее разработчиками являются педагоги – носители языка Нелли Андреева и Ольга Кялундзюга.

«Село Гвасюги – единственное в крае место компактного проживания удэгейцев. Здесь сохранились самобытность и культура народа удэге. Вместе с тем неотъемлемой частью национальной культуры является родной язык. В настоящее время он используется исключительно в быту пожилыми людьми и крайне редко применяется в общении с детьми и молодежью. Мы должны постараться создать все условия для сохранения идентичности удэге, продумать систему мотивации к его изучению и использованию. Языковая среда должна быть создана и в детском саду, и в школе», – отметила министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

В завершение  круглого стола участники приняли проект плана мероприятий по сохранению родного языка. Так, было предложено провести фестиваль родных языков, а также образовательную акцию «Диктант на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Участники встречи пришли к решению о необходимости разработки примерной программы по родному (удэгейскому) языку для 5–9-х классов, а также издания учебного пособия для школ «Удэгейский язык» для третьего класс. В свою очередь, специалистам краевого Института развития образования предстоит обеспечить методическое сопровождение и обучение учителей удэгейского языка на основе лучших практик преподавания родных языков.

Общество

По материалам: edu.ru
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