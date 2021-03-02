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В Ярославской области для незрячих школьников закупят тактильные портреты Путина, Сталина и Трампа

В Ярославской области для незрячих школьников закупят тактильные портреты Путина, Сталина и Трампа

В Ярославской области местные чиновники решили закупить для незрячих школьников портреты Владимира Путина, Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Дональда Трампа. Они будут произведены в тактильном исполнении — это позволит детям понять, как выглядели исторические личности.

В список также вошли портреты Екатерины II, Александра Пушкина, Альберта Эйнштейна, Льва Толстого, Мао Цзедуна, Юрия Гагарина, Николая II и знаменитого тифлопедагога Луи Брайля.

Аукцион был объявлен государственным учреждением "Единая служба заказчика", которое подчиняется областному депстрою. В общей сложности на строительство новой школы, для которой закупят и упомянутые предметы, потратят свыше трети миллиарда рублей.

Тактильные портреты
Главные новости

По материалам: uposters.ru
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