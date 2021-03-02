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В Кремле назвали работу ПАСЕ без России неполноценной

В Кремле назвали работу ПАСЕ без России неполноценной
В Кремле считают, что без России работа таких организаций, как ПАСЕ, неполноценна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Смотря о каких темах идет речь. Я думаю, там чуть-чуть было вырвано из контекста, поэтому нужно опять же говорить четко в определенном контексте. Но я хотел бы в общем сказать, что безусловно без РФ любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной, поэтому в этом взаимодействии помимо нашей заинтересованности объективно должна быть еще заинтересованность всех других стран-участниц", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько президент разделяет позицию российских парламентариев, что у РФ нет в ПАСЕ ни одного союзника.

В мире

По материалам: ria.ru
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