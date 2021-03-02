В Кремле оценили анонсированные США санкции против России

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: Александр Земляниченко / AP

Политика введения санкций в отношении России, которой придерживается ряд стран, не достигает своих целей. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможное введение новых ограничений против Москвы, анонсированное ранее США. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 2 марта.

«Является ли эта политика эффективной? Ответ будет очевидным: целей эта политика не достигает», — посчитал пресс-секретарь российского президента. По его словам, подобные действия иностранных держав на самом деле приводят исключительно к ухудшению межгосударственных дел.

Песков также отметил, что обсуждать еще не введенные санкции неуместно, добавив, что в Москва в любом случае будет в первую очередь ориентироваться на свои интересы.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что США планируют ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) уже во вторник, 2 марта.

1 марта представители Белого дома сообщили CNN, что администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России. Официальные лица заявили, что это будет происходить по согласованию с Европейским союзом (ЕС). Отмечалось, что меры и сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни. Предположительно, санкции коснутся как физических, так и юридических лиц.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора и дали ему 2 года 8 месяцев колонии с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». Позднее ему сократили срок наказания, он проведет в колонии 2 года 6 месяцев.