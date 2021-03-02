В Крыму ответили на условие Украины для подачи воды на полуостров

Вадим Карасев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму ответили на условие Украины для подачи воды на полуостров. Депутат крымского парламента Алексей Черняк заявил РИА Новости, что регион никогда не вернется в состав Украины и будет обеспечен устойчивым водоснабжением при помощи федерального центра.

Так он прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, который заявлял, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется под контроль Киева.

«Крым никогда не вернется в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины? Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше. С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением», — сказал Черняк.

Он добавил, что украинские власти повторяют одни и те же заявления по Крыму «как мантру». По словам Черняка, крымчане «знали, на что шли», поэтому возвращаться «никто даже не думает».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко посочувствовал крымчанам, которых, по его словам, обманули российские власти. Бывший украинский лидер заявил, что жалеет жителей полуострова из-за проблем с водой и электроэнергией. По его мнению, Москва не смогла поднять в Крыму уровень жизни и обеспечить наплыв туристов. Присоединение полуострова к России не принесло крымчанам «манны небесной», указал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.