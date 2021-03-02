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В Москве около 95 тысяч человек зарегистрировались на участие в ГИА-9 в 2021 году

В Москве около 95 тысяч человек зарегистрировались на участие в ГИА-9 в 2021 году

В Москве около 95 тысяч человек зарегистрировались на участие в ГИА-9 в 2021 году, информирует пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

1 марта завершилась регистрация на участие в ГИА в 2021 году.

«Всего на ГИА-9 зарегистрировалось около 95 тысяч девятиклассников московских школ. Из них около 800 участников выбрали форму ГВЭ, остальные подали заявление на экзамены в форме ОГЭ», – сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

В 2021 году ОГЭ и ГВЭ пройдут только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Проведение экзаменов по учебным предметам по выбору для девятиклассников в этом году не планируется.

«Для проведения экзаменов будут организованы два периода: основной – с 24 мая по 2 июля, дополнительный период – с 3 по 17 сентября», – добавил Андрей Постульгин.

Общество

По материалам: edu.ru
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