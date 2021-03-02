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В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире

В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире
© Фото : Rijksmuseum/FacebookЧитать ria.ru в

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Рейксмузеум в Амстердаме первым в мире получил пять "звезд" по международной системе сертификации "зеленых" зданий, сообщает "ЕвроПульс".

Строения оцениваются по системе BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) по таким критериям, как эффективность использования энергии, тепла и воды, обращение с отходами, транспортная доступность. Такая сертификация применяется в 80 странах, в том числе в России.

Руководство Рейксмузеума отметило, что не собирается останавливаться на достигнутом. К 2030 году планируется отключить музей от системы газоснабжения и перейти на возобновляемые источники.


Параллельно будет снижаться энергопотребление — на два процента в год.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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